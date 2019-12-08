Под завалами колледжа в Одессе обнаружили еще 2 тела

Утром воскресенья, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще 2 тела, число погибших выросло до 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили спасатели, около 8:30 утра в ходе ликвидации завалов в сгоревшем колледже обнаружили тела 2 неустановленных лиц. Сейчас личности погибших устанавливаются.

Напомним, в субботу, 7 декабря, было известно о 8 погибших в результате пожара в одесском колледже. Вчера спасатели под завалами колледжа обнаружили тела 3 жертв пожара. Также вечером субботы в одесской больнице скончался спасатель, который пострадал во время ликвидации пожара.

Также РБК-Украина писало, что полиция Одесской области в рамках уголовного производства по факту пожара в одесском колледже установила первых подозреваемых.

Кроме того, председатель Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считались десять человек.