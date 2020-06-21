Под завалами дома на Позняках нашли еще одно тело

Третья жертва - мужчина
Под завалами дома на Позняка в Киеве спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, количество жертв происшествия возросло до трех.
Об этом на брифинге заявил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.
Под завалами погиб мужчина. Сейчас устанавливают его возраст, а также в какой именно квартире проживал погибший.
"На эту минуту у нас найден третий погибший человек. Это мужчина", - заявил представитель ГСЧС.
Напомним, взрыв в многоэтажном жилом доме в Дарницком районе столицы произошел сегодня утром. Взрывом было повреждено более четырех этажей дома. Из-под завалов спасли трех человек, а из дома эвакуировали более 20 жителей.
По состоянию на 18:00 было известно о двух погибших женщинах от взрыва в доме на Позняках.
Спасатели не исключают дальнейшее разрушение поврежденного дома, поэтому укрепляют конструкции здания.
Автор: Дмитрий Левицкий