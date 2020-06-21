Під завалами будинку на Позняках знайшли ще одне тіло

Під завалами будинку на Позняках у Києві рятувальники виявили ще одне тіло. Таким чином, кількість жертв надзвичайної події зросла до трьох.

Про це на брифінгу заявив прес-офіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Під завалами загинув чоловік. Наразі встановлюють його вік, а також, в якій саме квартирі проживав загиблий.

"На цю хвилину у нас знайдено третю загиблу людину. Це чоловік", - заявив представник ДСНС.

Нагадаємо, вибух у багатоповерховому житловому будинку у Дарницькому районі столиці стався сьогодні вранці. Вибухом було пошкоджено понад чотири поверхи будинку. З-під завалів врятували трьох людей, а з будинку евакуювали понад 20 мешканців.

Станом на 18:00 було відомо про двох загиблих жінок від вибуху в будинку на Позняках.

Рятувальники не виключають подальше руйнування пошкодженого будинку, тому укріплюють конструкції будівлі.