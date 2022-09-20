Зав'язали очі та мучили. Під Києвом знайшли тіла двох страчених окупантами чоловіків (фото)

Поховання з тілами знайшли у лісосмузі поблизу села Мироцьке. До цього там вже було знайдено тіла 18 убитих цивільних.

"В одній з ям, поруч із бліндажами солдатів Росії, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою і зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого виявили окуляри для зору. Другий убитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами академії СБУ", - розповіли у поліції.

Наразі поліція встановлює особу вбитих громадян.