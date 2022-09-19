Под Бучей нашли тела еще двух жертв российской оккупации
В понедельник, 19 сентября, под Бучей добровольцы обнаружили тела двух гражданских, которые, вероятно, стали жертвами российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Бучи в Facebook.
По данным ведомства, тела двух человек в гражданской одежде нашли участники Добровольческого формирования Бучанского городского территориальной громады №1 возле Варшавской трассы в районе поселка Ворзель.
На место обнаружения останков вызвали правоохранителей.
Тела, обнаруженные под Бучей (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Напомним, ранее стало известно, что 9 сентября в Мощуне Киевской области обнаружили останки казненного оккупантами гражданского.
Также мы писали, что в июне неподалеку от Бучи Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение.
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