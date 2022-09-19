Под Бучей нашли тела еще двух жертв российской оккупации

В понедельник, 19 сентября, под Бучей добровольцы обнаружили тела двух гражданских, которые, вероятно, стали жертвами российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Бучи в Facebook .

По данным ведомства, тела двух человек в гражданской одежде нашли участники Добровольческого формирования Бучанского городского территориальной громады №1 возле Варшавской трассы в районе поселка Ворзель.

Напомним, ранее стало известно, что 9 сентября в Мощуне Киевской области обнаружили останки казненного оккупантами гражданского.

Также мы писали, что в июне неподалеку от Бучи Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение.

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