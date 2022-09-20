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Зав'язали очі та мучили. Під Києвом знайшли тіла двох страчених окупантами чоловіків (фото)

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Київ, Вівторок 20 вересня 2022 11:37
Зав'язали очі та мучили. Під Києвом знайшли тіла двох страчених окупантами чоловіків (фото) Фото: під Києвом знайшли тіла двох страчених окупантами чоловіків (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бучанському районі Київської області у лісі виявили останки ще двох страчених окупантами чоловіків. В одного з них були зав'язані очі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Небітова.

Поховання з тілами знайшли у лісосмузі поблизу села Мироцьке. До цього там вже було знайдено тіла 18 убитих цивільних.

"В одній з ям, поруч із бліндажами солдатів Росії, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою і зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого виявили окуляри для зору. Другий убитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами академії СБУ", - розповіли у поліції.

Наразі поліція встановлює особу вбитих громадян.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла ще двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії.

Також 9 вересня у Мощуні Київської області виявили останки страченого окупантами цивільного.

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