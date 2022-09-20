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Завязали глаза и мучили. Под Киевом нашли тела двух казненных оккупантами мужчин (фото)

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Киев, Вторник 20 сентября 2022 11:37
Завязали глаза и мучили. Под Киевом нашли тела двух казненных оккупантами мужчин (фото) Фото: под Киевом нашли тела двух казненных оккупантами мужчин (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

В Бучанском районе Киевской области в лесу обнаружили останки еще двух казненных оккупантами мужчин. У одного из них были завязаны глаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Захоронение с телами нашли в лесополосе вблизи села Мироцкое. До этого там уже были найдены тела 18 убитых гражданских.

"В одной из ям, рядом с блиндажами солдат России, находилось тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. В кармане погибшего обнаружили очки для зрения. Второй убитый был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ", - рассказали в полиции.

В настоящее время полиция устанавливает личность убитых граждан.

Напомним, вчера, 19 сентября, под Бучей добровольцы обнаружили тела еще двух гражданских, которые, вероятно, стали жертвами российской агрессии.

Также 9 сентября в Мощуне Киевской области обнаружили останки казненного оккупантами гражданского.

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