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Не затронет только четыре региона: по всей Украине объявили пожарную опасность

Автор: Инна Собора

В Украине в ближайшие два дня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается только трех областей и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Угроза вспышки пожаров не распространяется только на Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, а также на оккупированный Крым.

"14-15 сентября в Украину чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Ранее сообщалось, что сегодня погода ухудшится в четырех областях.

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