Тепло, но дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине 14 сентября ухудшится в четырех областях. Дожди прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В других регионах будет сухо.
На западе температура воздуха днем составит +21+25, а ночью +10+13.
На севере днем будет +20+22, а ночью +9+12.
В центре прогнозируют днем +21+26, а ночью +8+12.
На востоке ожидается днем +25+28, а ночью +9+13.
На юге днем будет +25+29, а ночью +11+14.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +11+13.