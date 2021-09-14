Не зачепить лише чотири регіони: по всій Україні оголосили пожежну небезпеку

В Україні у найближчі два дні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей та Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Загроза спалаху пожеж не поширюється лише на Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, а також на окупований Крим.
"14-15 вересня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Раніше повідомлялося, що сьогодні погода погіршиться в чотирьох областях.