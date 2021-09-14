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Не зачепить лише чотири регіони: по всій Україні оголосили пожежну небезпеку

Автор: Инна Собора

В Україні у найближчі два дні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не стосується лише трьох областей та Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Загроза спалаху пожеж не поширюється лише на Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, а також на окупований Крим.

"14-15 вересня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Раніше повідомлялося, що сьогодні погода погіршиться в чотирьох областях.

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