Затримки виплат ВПО на проживання: у Мінсоцполітики назвали причини

Як зазначили в прес-службі, окремі громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб могли отримувати виплати на проживання із затримкою в часі.

У міністерстві назвали ключові причини, по яких могли відбуватися затримки.

Зокрема, здійснювалась додаткова верифікація і уточнення даних щодо виплат для ВПО, які минулого року знаходились у старих інформаційних системах. З кінця 2022 року виплати для ВПО нараховуються і виплачуються централізовано, через Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

"Цифровізація процесу призначення виплати допомогла державі виявити весь обсяг проблемних ситуацій та оптимізувати процеси з виплати допомог. Але ці процеси потребували спільної роботи органів соціального захисту населення та міністерства, а також відповідного часового ресурсу", - повідомили в прес-службі.

Крім того, запровадження нової інформаційної системи потребувало проведення широкомасштабних навчань органів соцзахисту по роботі з нею.

За даними прес-служби, оскільки реєстри на виплати для ВПО формуються щомісячно до 2, 12 та 22 числа кожного місяця на підставі списків, отриманих від органів соціального захисту населення, то внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу в різні періоди. Також на час нарахування і виплати допомог впливає те, чи вчасно органи місцевої влади подають реєстри на виплати до ЄІССС. Невчасне подання даних може призводити до затримки у виплатах.

У міністерстві радять: "Якщо ви - ВПО, і маєте ситуацію із затримкою чи невиплатою допомоги на проживання, рекомендуємо звернутись до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку, щоб працівники УСЗН могли перевірити правильність внесення даних і, за необхідності, виправити допущену помилку".

Також останнім часом зросла кількість ВПО, як потребують допомоги. Кількість отримувачів допомоги у жовтні 2022 року складала 1 784 тис. осіб, у листопаді - 1 903 тис. осіб. За період з грудня 2022 року по січень 2023 року кількість ВПО-отримувачів допомоги на проживання зросла на 86 тис. осіб.

"Це призвело до збільшення потреби у фінансуванні виплат з держбюджету. Наразі Мінсоцполітики спільно з Мінфіном працюють над забезпеченням спрямування додаткового фінансового ресурсу на ці виплати, аби забезпечити безперебійність здійснення виплат, призначених внутрішньо-переміщеним особам по всій країні", - йдеться в повідомленні.