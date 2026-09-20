Затримки поїздів по Україні сягнули понад 15 годин: які рейси відстають від графіка

Більше 16 рейсів "Укрзалізниці" відстають від графіка, найбільший час затримки понад 15 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці" для відстеження статусів поїздів.

Затримки зафіксовано на рейсах у різних напрямках, а найбільше відстають поїзди із Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода, Перемишля, Трускавця, Львова, Івано-Франківська та Чернівців.

До Ужгорода та Перемишля: понад 15 годин

Найбільше відстають від графіка два рейси: №3 Дніпро-Головний - Ужгород та №32 Запоріжжя-1 - Перемишль. Їхня затримка становить 15 годин 3 хвилини.

До Трускавця та Львова: понад 13 годин

Ще два рейси з Дніпра, №41 до Трускавця та №285 до Львова, запізнюються на 13 годин 38 хвилин.

До Івано-Франківська та Чернівців: понад 9 годин

Затримку понад 9 годин мають ще два поїзди з Дніпра: №62 до Івано-Франківська - 9 годин 19 хвилин та №261 до Чернівців - 9 годин 17 хвилин.

Зворотні рейси та Кривий Ріг: понад 7 годин

Затримка понад 7 годин зафіксована ще у п'яти рейсів. Поїзди №286 зі Львова та №42 з Трускавця до Дніпра-Головного запізнюються на 7 годин 53 хвилини.

Поїзд №43 Івано-Франківськ - Черкаси відстає на 7 годин 6 хвилин. Ще два рейси до Кривого Рогу-Головного, №294 із Рахова та №234 з Чернівців, мають затримку 7 годин 2 хвилини.

Інші поїзди зі списку: від 6 до 7 годин

Ще п'ять рейсів запізнюються від 6 до 7 годин. Поїзди №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 та №4 Ужгород - Дніпро-Головний відстають на 6 годин 58 хвилин. Поїзд №18 Харків-Пасажирський - Ужгород має затримку 6 годин 30 хвилин, а №110 Львів - Миколаїв-Пасажирський - 6 годин 18 хвилин.