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Задержки поездов по Украине достигли более 15 часов: какие рейсы отстают от графика

17:52 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Валерия Абабина
Задержки поездов по Украине достигли более 15 часов: какие рейсы отстают от графика Фото: Поезд Укрзализныци (getty images)
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Больше 16 рейсов "Укрзализныци" отстают от графика, наибольшее время задержки более 15 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци" для отслеживания статусов поездов.

Задержки зафиксированы на рейсах в разных направлениях, а больше всего отстают поезда из Днепра и Запорожья в Ужгород, Перемышль, Трускавец, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

В Ужгород и Перемышль: более 15 часов

Больше всего отстают от графика два рейса: №3 Днепр-Главный – Ужгород и №32 Запорожье-1 – Перемышль. Их задержка составляет 15 часов 3 минуты.

До Трускавца и Львова: более 13 часов

Еще два рейса из Днепра, №41 в Трускавец и №285 во Львов, опаздывают на 13 часов 38 минут.

До Ивано-Франковска и Черновцов: более 9 часов

Задержку более 9 часов имеют еще два поезда из Днепра: №62 в Ивано-Франковск - 9 часов 19 минут и №261 в Черновцы - 9 часов 17 минут.

Обратные рейсы и Кривой Рог: более 7 часов

Задержка более 7 часов зафиксирована еще в пяти рейсах. Поезда №286 из Львова и №42 из Трускавца в Днепр-Главное опаздывают на 7 часов 53 минуты.

Поезд №43 Ивано-Франковск – Черкассы отстает на 7 часов 6 минут. Еще два рейса в Кривой Рог-Главный, №294 из Рахова и №234 из Черновцов, имеют задержку 7 часов 2 минуты.

Другие поезда из списка: от 6 до 7 часов

Еще пять рейсов опаздывают от 6 до 7 часов. Поезда №31/32 Перемышль – Запорожье-1 и №4 Ужгород – Днепр-Главный отстают на 6 часов 58 минут. Поезд №18 Харьков-Пассажирский – Ужгород имеет задержку 6 часов 30 минут, а №110 Львов – Николаев-Пассажирский – 6 часов 18 минут.

Напомним, 17 сентября из-за последствий ночной атаки и повреждения железнодорожной инфраструктуры некоторые поезда "Укрзализныци" двигались с существенными задержками .

Почти на 9 часов тогда отставал поезд №285/286 Львов – Днепр-Главный. Часть рейсов, в том числе №7/8 Одесса – Харьков и №53/54 Днепр – Одесса, пустили резервным маршрутом, из-за чего время в пути увеличилось примерно на 6 часов.

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