Задержки поездов в Харькове из-за непогоды: что сообщили в "Укрзализныце"

Вечером, 12 июля, Харьковскую область накрыла непогода. В результате обесточивания задерживаются поезда, особенно в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).

Кроме того, сейчас задерживаются отправления из Харькова для поездов:

№59/60 Харьков - Одесса;

№63/64 Харьков - Львов;

№111/112 Изюм - Львов;

№113/114 Харьков - Львов.

"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".

Также там добавили, что все задержки поездов дальнего следования есть по этой ссылке, в обновлено, по пригородным рейсам в Харьковской области - можно посмотреть здесь.