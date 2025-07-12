ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Задержки поездов в Харькове из-за непогоды: что сообщили в "Укрзализныце"

Суббота 12 июля 2025 23:30
UA EN RU
Задержки поездов в Харькове из-за непогоды: что сообщили в "Укрзализныце" Фото: самая большая задержка поездов в Харькове (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 12 июля, Харьковскую область накрыла непогода. В результате обесточивания задерживаются поезда, особенно в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).

Кроме того, сейчас задерживаются отправления из Харькова для поездов:

  • №59/60 Харьков - Одесса;
  • №63/64 Харьков - Львов;
  • №111/112 Изюм - Львов;
  • №113/114 Харьков - Львов.

"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".

Также там добавили, что все задержки поездов дальнего следования есть по этой ссылке, в обновлено, по пригородным рейсам в Харьковской области - можно посмотреть здесь.

Непогода в Харькове и области

Напомним, вечером 12 июля в соцсетях распространялись кадры, на которых Харьков и регион накрыл мощный шторм.

В результате сильного ветра, дождя и молнии - много улиц Харькова затопило, в некоторых районах пропал свет, а также упало много деревьев, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.

Подробнее о первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Харьков Погода Поезда
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей