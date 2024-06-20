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Затримка виплат для переселенців: коли надійдуть гроші

Фото: Виплати для ВПО надійдуть до кінця червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Усі виплати на проживання, які внутрішньо переміщені особи повинні отримати за червень, надійдуть до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення наших ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

"Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця", -

У Мінреінтеграції нагадали, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.

Виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших -  2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.

З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

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Внутрішньо переміщені особиМіністерство соціальної політики