В Мінреінтеграції розповіли, скільки коштів було спрямовано на виплати ВПО у 2023 році

Впродовж 2023 року виплати для внутрішньо переміщених осіб було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

У відомстві розповіли, що йдеться про фінансування державної допомоги на проживання, яка надається щомісячно і становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

Також представник міністерства соціальної політики зазначив, що в другому періоді грудня на виплати було спрямовано понад 43,5 млн. Стверджується, що таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена.