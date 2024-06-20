Задержка выплат для переселенцев: когда поступят деньги

Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Как отметили в пресс-службе, в последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения наших ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.
"Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца", -
В Минреинтеграции напомнили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.
Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен; для других – 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.
С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.