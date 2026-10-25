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Затримка з підвищенням граничних цін може загальмувати імпорт електроенергії, - експерт

11:56 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Новіков
Затримка з підвищенням граничних цін може загальмувати імпорт електроенергії, - експерт Затримка з підвищенням прайс-кепів може загальмувати імпорт електроенергії (фото: Getty Images)
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Затримка з підвищенням граничних цін на ринку електроенергії може обмежувати імпорт і змушувати енергосистему залучати дорожчу аварійну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За словами Прокіпа, на вартість електроенергії тиснуть передусім об’єктивні фактори:

  • втрата і руйнування генеруючих потужностей;
  • дорожча газова генерація;
  • ціни на імпорт у сусідніх країнах.

"Прайс-кепи неодноразово переглядалися, але тут треба пам’ятати, що перегляд прайс-кепів – це не є причина зростання ціни електроенергії, а це запізніла реакція, запізнілий наслідок", - зазначив Прокіп.

Він нагадав, що близько 40% імпорту в Україну припадає на Угорщину і близько 20% - на Словаччину, де ціни часто вищі за українські. Якщо українська цінова "стеля" відстає від ринкової ситуації в Європі, комерційний імпорт може ставати недоступним саме під час дефіциту.

"Наприклад, у 2023 році, коли прайс-кепи певний час не переглядалися, а ціна імпортної електроенергії зростала, "Укренерго", замість того, щоб ми шукали імпорт, була змушена закуповувати дорогу аварійну допомогу і в серпні, влітку 2023 року ми тоді поставили рекорди за кількістю звернень до цієї аварійної допомоги і за обсягами, які ми отримали", - заявив Прокіп.

Що цьому передувало

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

Також голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець заявив, що прайс-кепи можуть створювати перешкоди для імпорту у години дефіциту, коли електроенергія в Європі коштує дорожче за встановлену в Україні граничну ціну.

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