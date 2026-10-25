Задержка с повышением граничных цен может затормозить импорт электроэнергии, - эксперт

Задержка с повышением граничных цен на рынке электроэнергии может ограничивать импорт и заставлять энергосистему привлекать более дорогую аварийную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Прайс-кэпы неоднократно пересматривались, но здесь надо помнить, что пересмотр прайс-кэпов - это не причина роста цены электроэнергии, а это запоздалая реакция, запоздалое следствие", - отметил Прокоп. Он напомнил, что около 40% импорта в Украину приходится на Венгрию и около 20% - на Словакию, где цены часто выше украинских. Если украинский ценовой "потолок" отстает от рыночной ситуации в Европе, коммерческий импорт может становиться недоступным именно во время дефицита. "Например, в 2023 году, когда прайс-кэпы определенное время не пересматривались, а цена импортной электроэнергии росла, "Укрэнерго", вместо того, чтобы мы искали импорт, была вынуждена закупать дорогостоящую аварийную помощь и в августе, летом 2023 года мы тогда поставили рекорды по количеству обращений к этой аварийной помощи и за объемами, которые мы получили", - заявил Прокип.

По словам Прокипа, на стоимость электроэнергии оказывают давление прежде всего объективные факторы:

Что этому предшествовало

Ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что низкий уровень прайс-кепов может ограничивать сразу два критически важных для энергосистемы ресурса - импорт электроэнергии из ЕС и работу газовой маневровой генерации.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы в преддверии отопительного сезона.

Также председатель Комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец заявил, что прайс-кэпы могут создавать препятствия для импорта в часы дефицита, когда электроэнергия в Европе стоит дороже установленной в Украине предельной цены.