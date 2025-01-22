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Затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн, - депутат

Фото: затримка підписання закону про підвищення акцизів на сигарети коштує Україні 579,9 млн грн (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Затримка підписання президентом закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року коштує бюджету України 579,9 млн грн.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Завдяки тютюновому лобі в ОП і блокуванню підписання підвищення акцизів #11090 ми на сьогодні вже втратили: 579,9 млн грн грошей в бюджет", - написав він.

Як зазначалося, законопроєкт №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби був проголосований парламентом 4 грудня 2024 року і з того часу очікує підпису президента України.

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро  та продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн. 

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року - на 5 млрд грн, 2027 року - на 9,4 млрд грн і 2028 року - на 13,9 млрд грн.

Бізнес-асоціації, МВФ та Єврокомісія підтримали законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні.

Зокрема, у звіті МВФ зазначено, що в доходах українського бюджету передбачено як пакет податкових заходів, так і законодавство щодо поступового приведення тютюнових акцизів у відповідність до директив ЄС. Головним пріоритетом є забезпечення того, щоб обидва закони були повністю введені в дію до початку (2025 – ред.) року.

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