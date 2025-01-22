Задержка подписания закона о повышении акцизов на сигареты стоит Украине 579,9 млн грн, - депутат

"Благодаря табачному лобби в ОП и блокированию подписания повышения акцизов #11090 мы на сегодня уже потеряли: 579,9 млн грн денег в бюджет", - написал он.

Как отмечалось, законопроект №11090 о повышении акцизов на табачные изделия был проголосован парламентом 4 декабря 2024 года и с того времени ожидает подписи президента Украины.

Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025 году цена пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

По оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, принятие закона позволит увеличить поступления в госбюджет в 2025 году на 0,6 млрд грн, в 2026 году - на 5 млрд грн, в 2027 году - на 9,4 млрд грн и в 2028 году - на 13,9 млрд грн.

Бизнес-ассоциации, МВФ и Еврокомиссия поддержали законопроект о повышении акцизов на табачные изделия в Украине.

В частности, в отчете МВФ указано, что в доходах украинского бюджета предусмотрен как пакет налоговых мер, так и законодательство по постепенному приведению табачных акцизов в соответствие с директивами ЕС. Главным приоритетом является обеспечение того, чтобы оба закона были полностью введены в действие до начала (2025 - ред.) года.