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Затримка перевищує дві години. УЗ уточнила дані по потягах у дорозі

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 20:08
Затримка перевищує дві години. УЗ уточнила дані по потягах у дорозі Фото: УЗ попередила про затримку потягів на деяких маршрутах через знеструмлення (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

"Укрзалізниця" оголосила про затримку потягів через знеструмлення деяких ділянок залізниці внаслідок ракетних обстрілів сьогодні, 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як зазначає УЗ, станом на 19:00 із затримками прямують кілька рейсів:

  • №25/26 Одеса - Рахів (+1 год 50 хв);
  • №35/36 Одеса - Перемишль (+2 год 07 хв);
  • №87/88 Ковель - Запоріжжя (+26 хв);
  • №235/236 Одеса - Чернівці (+1 год 50 хв);
  • №32519/32520 Київ - Відень (+37 хв);
  • №711/712 Київ - Краматорськ (+2 год 41 хв);
  • №749/750 Київ Ужгород (+37 хв).

"Пасажирів рейсу №711/712 Київ - Краматорськ, які очікують цей поїзд у Полтаві та Миргороді, "Укрзалізниця" пересадить у поїзд №723 Харків - Київ, щоб забезпечити прибуття до столиці до початку дії комендантської години", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна сьогодні попереджало про затримку потягів "Укрзалізниці" через знеструмлення деяких ділянок.

Крім того, "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице. Цей маршрут з'єднає зручний закарпатський хаб з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня потяг Київ - Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.

Крім того, ми писали, що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд.

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