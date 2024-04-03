Затримка допомоги Україні від США має наслідки на полі бою, - Столтенберг

"Щодня зволікання з рішенням у Сполучених Штатах про надання більшої підтримки Україні має наслідки на полі бою. Це одна з причин, чому українці тепер мають нормувати боєприпаси і чому їм важко не відставати від росіян, які тепер можуть перевершити їх, маючи більше зброї та боєприпасів, ніж українці", - зазначив Столтенберг.

За його словами, члени НАТО зобов'язані приймати рішення та гарантувати, що українські захисники мають боєприпаси для протистояння росіянам.

"Сполученим Штатам необхідно терміново ухвалити рішення, і Конгрес США справді зможе спрямувати більшість у громадськості США, а також у Конгресі США на конкретне рішення", - додав генсек.

Він зазначив, що представники Конгресу запевняли його, що більшість для підтримки нової допомоги Україні є. Але "цю більшість поки що не перетворили на рішення".