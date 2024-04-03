Затримка допомоги Україні від США має наслідки на полі бою, - Столтенберг

Зволікання Конгресу Сполучених Штатів Америки у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Щодня зволікання з рішенням у Сполучених Штатах про надання більшої підтримки Україні має наслідки на полі бою. Це одна з причин, чому українці тепер мають нормувати боєприпаси і чому їм важко не відставати від росіян, які тепер можуть перевершити їх, маючи більше зброї та боєприпасів, ніж українці", - зазначив Столтенберг.
За його словами, члени НАТО зобов'язані приймати рішення та гарантувати, що українські захисники мають боєприпаси для протистояння росіянам.
"Сполученим Штатам необхідно терміново ухвалити рішення, і Конгрес США справді зможе спрямувати більшість у громадськості США, а також у Конгресі США на конкретне рішення", - додав генсек.
Він зазначив, що представники Конгресу запевняли його, що більшість для підтримки нової допомоги Україні є. Але "цю більшість поки що не перетворили на рішення".
Нагадаємо, Україна вже кілька місяців практично не отримує нового озброєння від США. Це пов'язано з тим, що Конгрес неспроможна виділити для цього фінансування.
Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект, що передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але документ "застряг" у Палаті представників. Причиною цього є позиція спікера Майка Джонсона.
Республіканець Джонсон хоче, щоб допомогу Україні передавали у кредит, а не на безоплатній основі. Тому він разом із республіканцями готує альтернативний законопроект.
Демократи в обох палатах уже заявили, що вони можуть підтримати таку ініціативу.
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