Задержка помощи Украине от США имеет последствия на поле боя, - Столтенберг

Промедление Конгресса Соединенных Штатов Америки в вопросе помощи Украине прямо влияет на ситуацию на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, каждый день промедления с решением об отправке помощи Украине "имеет последствия на поле боя".
Генсек добавил, что Украина вынуждена ограничивать использование боеприпасов и поэтому "с трудом поспевает за россиянами".
Как добавил Столтенберг, Россия начинает "превосходить Украину", а союзники несут ответственность за принятие решений насчет помощи. Поэтому США "срочно" должны принять одно из них.
Напомним, Украина уже несколько месяцев практически не получает новое вооружение от США. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить для этого финансирование.
Недавно Сенат США принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине. Но документ "застрял" в Палате представителей. Причиной этому является позиция спикера Майка Джонсона.
Республиканец Джонсон хочет, чтобы помощь Украине передавали в кредит, а не на безвозмездной основе. Поэтому он вместе с республиканцами готовит альтернативный законопроект.
Демократы в обеих палатах уже заявили о том, что они могут поддержать такую инициативу.
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