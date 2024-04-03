Задержка помощи Украине от США имеет последствия на поле боя, - Столтенберг

По его словам, каждый день промедления с решением об отправке помощи Украине "имеет последствия на поле боя".

Генсек добавил, что Украина вынуждена ограничивать использование боеприпасов и поэтому "с трудом поспевает за россиянами".

Как добавил Столтенберг, Россия начинает "превосходить Украину", а союзники несут ответственность за принятие решений насчет помощи. Поэтому США "срочно" должны принять одно из них.