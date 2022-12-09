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Затримка до 5 тижнів. Зеленський заявив, що РФ гальмує роботу "зернового коридору"

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 12:30
Затримка до 5 тижнів. Зеленський заявив, що РФ гальмує роботу "зернового коридору" Фото: президент України Володимир Зеленський
Автор: Наталія Гурковська

Час очікування суден в рамках "зернового коридору" збільшується до 3-5 тижнів і щомісяця не доекспортовується кілька мільйонів тонн української агропродукції. Річ у тому, що Росія навмисно гальмує роботу по експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі.

"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти, залучені в експортній зерновій ініціативі, працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", - сказав він.

Президент нагадав, що через це сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства, переплачують за харчі, "тому, що одна держава шантажує усіх продовольством".

"Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції", - навів статистику Зеленський.

На його думку, це питання можна вирішити, якщо ліквідувати кілька напрямків агресії Росії проти України і гарантувати безпеку Миколаївській області та її портам. Він підкреслив, що саме Росія створила продовольчу кризу - якби російський флот не заблокував у Чорному морі українські порти, то проблеми з постачанням продовольства не виникло б.

"Російська війна проти України проявила цінність стабільності в нашому з вами регіоні. Це одна з історичних помилок російського керівника - своєю божевільною агресією він довів лише те, що безпека України й чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки, а будь-яка агресія в нашій з вами частині світу, це глобальний злочин", - зазначив президент.

Він нагадав, що Україна, Туреччина та ООН спільно зупиняють загрозу голоду, а ініціатива Grain From Ukraine допомагає найбіднішим країнам зберегти стабільність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, - "Grain from Ukraine". У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

На першому саміті ініціатива зібрала 150 мільйонів доларів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

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Володимир Зеленський
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