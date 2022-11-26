Для реалізації ініціативи "Grain from Ukraine" зібрали 150 мільйонів доларів
Продовольча ініціатива України, спрямована на подолання зернової кризи в африканських країнах, на першому саміті зібрала 150 мільйонів доларів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу з нагоди установчого саміту зернової ініціативи "Grain from Ukraine".
"Grain from Ukraine"- один із найбільших внесків у глобальну стабільність. Наразі понад 20 держав і Європейський Союз беруть фінансову участь у цій ініціативі, ще понад 10 держав готуються приєднатися. Станом на сьогодні на першому установчому саміті ми вже зібрали близько 150 мільйонів доларів", - сказав Зеленський.
Він також запросив приєднатися до гуманітарної ініціативи інші держави та соціально відповідальний бізнес.
Президент додав, що одне судно з українським зерном забезпечує потреби 90 тисяч людей, а 60 суден зможуть попередити голодну смерть мінімум 5 мільйонів мешканців світу.
З урахуванням того, що наразі в середньому в українські морські порти заходять судна вантажністю 30-40 тисяч тонн, 60 кораблів зможуть перевезти близько 1,8 - 2,4 мільйонів тонн продовольства в країни, які цього найбільше потребують.
На кінець жовтня 2,6 мільйонів тонн агропродукції відправлено в країни з продовольчою кризою, з яких 600 тисяч тонн - до країн, які знаходяться на межі голоду.
Наразі Україна вже відправила перші 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії, сьогодні ще одне судно завантажується для цієї країни.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, - Grain from Ukraine. У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.
Також раніше ми писали, що Україна хоче продовжити зернову ініціативу на безстроковій основі. Для цього, за словами Зеленського, необхідно розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.