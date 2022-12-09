Задержка до 5 недель. Зеленский заявил, что РФ тормозит работу "зернового коридора"

Время ожидания судов в рамках "зернового коридора" увеличивается до 3-5 недель и ежемесячно недоэкспортируется несколько миллионов тонн украинской агропродукции. Дело в том, что Россия намеренно тормозит работу по экспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum.

"Сейчас более 13 млн тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты, привлеченные к экспортной зерновой инициативе, работают только на половину мощности. И это только потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодня более 80 судов ожидают", - сказал он.

Президент напомнил, что из-за этого сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия, переплачивают за еду, "потому что одно государство шантажирует всех продовольствием".

"Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - привел статистику Зеленский.

По его мнению, этот вопрос можно решить, если ликвидировать несколько направлений агрессии России против Украины и обеспечить безопасность Николаевской области и ее портов. Он подчеркнул, что именно Россия создала продовольственный кризис - если бы российский флот не заблокировал в Черном море украинские порты, то проблемы с поставкой продовольствия не возникло бы.

"Российская война против Украины проявила ценность стабильности в нашем с вами регионе. Это одна из исторических ошибок российского руководителя - своей безумной агрессией он доказал лишь то, что безопасность Украины и черноморского региона критически важна для глобальной безопасности, а любая агрессия в нашей с вами части света, это глобальное преступление", - отметил президент.

Он напомнил, что Украина, Турция и ООН совместно останавливают угрозу голода, а инициатива Grain From Ukraine помогает беднейшим странам сохранить стабильность.