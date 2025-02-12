Затримав особисто Малюк. СБУ у своїх лавах викрила на зраді топового чиновника

За даними джерел РБК-Україна, зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

За даними відомства, зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ. Як розповів Малюк, СБУ задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

Відомо, Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. А про всі етапи операції він доповідав президенту Володимиру Зеленському.



"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів", - розповів Малюк.

За його словами, завдяки таким програмам вдалось проникнути у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп’ютери. Таким чином вдалось задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, - але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", - Василь Малюк.