Задержал лично Малюк. СБУ в своих рядах разоблачила на измене топового чиновника

По данным источников РБК-Украина, предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

По данным ведомства, предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ. Как рассказал Малюк, СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".

Известно, Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. А обо всех этапах операции он докладывал президенту Владимиру Зеленскому.



"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий", - рассказал Малюк.

По его словам, благодаря таким программам удалось проникнуть в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Таким образом удалось задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу.

Также через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.

"Самоочищение СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды - он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, - но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", - Василий Малюк.