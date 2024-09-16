У центрі Львова розтрощили кав'ярню військового: що відомо

Про напад повідомив власник закладу Лука Карпюк. Йдеться про кав'ярню Blackhoney.lviv.

Відомо, що нападник агресивно трощив вікна, пошкодив майно закладу, а також висловлювалася нецензурною лайкою.Про це очевидці повідомили поліції.

Власник кав'ярні зазначив, що внаслідок нападу були розбиті майже всі скляні вітрини, практично весь посуд, знищено кілька одиниць обладнання та інвентаря, пошкоджено світильники та деякі меблі, знищено або тепер підлягає утилізації певна кількість товару.

"Первинна поверхнева оцінка наслідків дозволяє мені сказати, що прямі збитки склали не менше півмільйона гривень", - повідомив він.



Фото: напад на кав'ярню у Львові (instagram.com dr_karpiuk)

Правоохоронці, приїхавши на місце події, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення та затримали його.

Наразі встановлено, що напад здійснив 28-річний громадянин.

Фото: напад на кав'ярню у Львові (facebook.com lvivpolice)