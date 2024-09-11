Підозрюваного у побитті військового у Смілі арештували: нові подробиці скандалу

Підозрюваного у побитті колишнього військовослужбовця місті Сміла на Черкащині утримуватимуть під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Деталі затримання підозрюваного у побитті військового

В Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, підозрюваного у побитті колишнього військовослужбовця та вимаганні грошей у місті Сміла. Чоловік переховувався в одному з готелів на Черкащині, намагаючись уникнути слідства. Йому інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Також повідомлено про підозру у хуліганстві батькові затриманого.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили наркотики та зброю. Це стало підставою для ще одного кримінального провадження за фактами незаконного зберігання зброї та наркотиків (ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 КК України).

Підозрююваного у нападі на військового у Смілі затримали (фото - Черкаська обласна прокуратура)

Смілянський міськрайонний суд сьогодні, 11 вересня, задовольнив клопотання слідчих поліціі та прокуратури й обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Суд залишив підозрюваного під вартою (фото - Національна поліція України)

Подробиці конфлікту

3 вересня поблизу села Ротмистрівка на Черкащині стався конфлікт на дорозі, який переріс у бійку. Інцидент почався після того, як батьки колишнього військовослужбовця ледь уникнули аварії. Захищаючи їх, ексвійськовий вирішив знайти водія, який спровокував небезпечну ситуацію на дорозі.

Цим військовим виявився Анатолій Гончаренко, ветеран російсько-української війни. Він служив у Силах спеціальних операцій, але був демобілізований через сімейні обставини і зараз не перебуває на службі.

Правоохоронці прибули на місце, опитали учасників та викликали швидку допомогу. Чоловік відмовився від госпіталізації, але пізніше подав заяву про нанесення тілесних ушкоджень.

У соцмережах з’явилися відео конфлікту. Згідно з відеозаписом, Гончаренка побив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко. На кадрах видно, як Долотенко спочатку двічі б'є ексвійськового, а потім змушує його "вибачатися" за нібито зганьблену репутацію.

На іншому ролику Анатолій Гончаренко визнає провину своїх батьків у дорожньому інциденті та вибачається перед тими, до кого висував претензії.

За даними черкаських ЗМІ, Долотенко є фігурантом кількох кримінальних справ. Зокрема, вони стосуються заподіяння тілесних ушкоджень і пограбувань.