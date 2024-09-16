В центре Львова разгромили кофейню военного: что известно

Про нападение сообщил владелец заведения Лука Карпюк. Речь идет о кофейне Blackhoney.lviv.

Известно, что нападающий агрессивно крушил окна, повредил имущество заведения, а также высказывалось нецензурной бранью. Об этом очевидцы сообщили полиции.

Владелец кофейни отметил, что в результате нападения были разбиты почти все стеклянные витрины, практически вся посуда, уничтожено несколько единиц оборудования и инвентаря, повреждены светильники и некоторая мебель, уничтожено или теперь подлежит утилизации определенное количество товара.

«Первичная поверхностная оценка последствий позволяет мне сказать, что прямые убытки составили не менее полумиллиона гривен», - сообщил он.

Правоохранители, приехав на место происшествия, устными командами и искусными действиями вывели мужчину из помещения и задержали его.

В настоящее время установлено, что нападение совершил 28-летний гражданин.

Фото: нападение на кофейню во Львове (facebook.com lvivpolice)