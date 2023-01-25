Затримано мера Рені Одеської області: що відомо

За його даними, очільника міста вже затримали. Наразі йому вже готують підозру.

Як пише видання "Думская" з посиланням на власні джерела, Плехова затримали за підозрою в махінаціях із землею та хабарі у 50 тисяч доларів.

Оновлено. 24 січня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

"Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тисяч доларів США. Осіб викрито "на гарячому" одразу після одержання ними частини обумовлених коштів. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після повідомлення особам про підозру прокурорами САП вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться в Telegram САП.

Що відомо про Плехова

Як пише "Думская", перш ніж стати мером Рені, Плехов займався підприємницькою діяльністю. У 2015 році він переміг на виборах за крісло мера, набравши 33% голосів виборців.