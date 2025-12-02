Затримано колишнього топпосадовця "Енергоатому": його підозрюють у зв'язках з Росією

Ім'я фігуранта офіційно не розголошується, однак, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Юрія Шейка.

"Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП "НАЕК "Енергоатом". Він же - колишній перший заступник міністра енергетики України", - повідомив Кравченко.

За даними генпрокурора, посадовець причетний до маніпуляцій під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду - документа, що напряму стосується національної безпеки та ядерної галузі держави.

Зв'язок з Росією

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року він уклав договір страхування з ПАТ "Просто-Страхування" на 105,642 млн грн.

Уже 12 серпня посадовець підписав додаткову угоду та збільшив суму до 130,925 млн гривень без економічних підстав, аргументуючи це нібито рішенням німецького перестраховика "ЯСП".

Перевірки, ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили штучне завищення вартості послуг на 18,6 млн грн. Саме ці кошти, за даними слідства, були фактично виведені зі стратегічного підприємства.

Під час аналізу структури власності ПАТ "Просто-Страхування" правоохоронці встановили ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. Основним власником є кіпрська LAVIDIA LIMITED, тоді як міноритарні частки належать ПАТ "Життя та Пенсія" та громадянину України.

Подальший аналіз корпоративних зв’язків вивів слідство на низку кіпрських компаній, громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, та підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер").

Усі ці зв’язки врешті сходяться до російського холдингу "РЕСО", кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ. Крім того, серед акціонерів ПАТ "Життя та Пенсія" також є громадянин російської федерації - президент російської холдингової компанії "РЕСО".

Оголошення підозри

Як проінформували в СБУ, наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

"Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.