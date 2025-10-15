Затримання військових у Тернополі. Третя штурмова зробила офіційну заяву

Третя штурмова бригада офіційно прокоментувала заяву щодо затримання військових на Тернопільщині, які начебто є її бійцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис підрозділу в Telegram .

" Третя штурмова - один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії ", - зазначили в 3 ОШБр.

Бригада зазначила, що відкрита до співпраці з правоохоронцями і очікує об'єктивного розслідування викладених у заяві Нацполіції обставин.

"Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, правоохоронці затримали у Тернополі групу військових, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів.

Вони незаконно позбавляли волі людей на території Тернопільщини, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

Найбільший цинізм полягав у тому, що зловмисники знущалися з людей, які отримали важкі поранення на війні та перебували на реабілітації.

Зазначимо, нещодавно СБУ та Національна поліція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників. Вони тероризували бізнес і військових у п’яти областях, вимагаючи гроші та погрожуючи фізичною розправою їм та їхнім рідним.