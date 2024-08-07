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Затримання студента у вагоні поїзду представниками ТЦК: в ОК "Захід" спростували дані ЗМІ

Умань, Середа 07 серпня 2024 14:42
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Затримання студента у вагоні поїзду представниками ТЦК: в ОК "Захід" спростували дані ЗМІ Фото: спростування про затримання студента представниками ТЦК у поїзді (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових, називаючи їх представниками ТЦК, які мобілізовують громадян. Дана інформація, зокрема про студента-першокурсника, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ОК "Захід" в Telegram.

"Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це - прикордонник, який перевіряє документи", - пояснили у відомстві.

В ОК "Захід" також звернулись до журналістів одного з видань з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК.

"Всіх інших закликаємо до інформаційної гігієни", - закликали там.

Ситуація з ТЦК на заході України

Нагадаємо, 3 серпня в Ковелі трьох військовозобов'язаних запросили до ТЦК для перевірки їхнього відношення до військової служби.

Тим часом у соціальних мережах почали поширюватись заклики до бунту, які зрештою переросли у мітинг під будівлею ТЦК.

У Волинському ТЦК звинуватили у конфлікті "російські спецслужби".

Пізніше стало відомо, що за даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.

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