Затримання студента у вагоні поїзду представниками ТЦК: в ОК "Захід" спростували дані ЗМІ

На Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових, називаючи їх представниками ТЦК, які мобілізовують громадян. Дана інформація, зокрема про студента-першокурсника, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ОК "Захід" в Telegram .

"Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це - прикордонник, який перевіряє документи", - пояснили у відомстві.

В ОК "Захід" також звернулись до журналістів одного з видань з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК.

"Всіх інших закликаємо до інформаційної гігієни", - закликали там.