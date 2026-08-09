Затримання керівника CEO Club Карчука: нові деталі справи в ексклюзиві РБК-Україна

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Захист 5 серпня подав апеляцію на рішення польського суду про арешт Дмитра Карчука на 60 діб.

на рішення польського суду про арешт Дмитра Карчука на 60 діб. Адвокати вважають ключовим доказом алібі свідчення очевидців , медичні документи та дані про перебування Карчука в Україні.

, медичні документи та дані про перебування Карчука в Україні. У Німеччині захист оскаржуватиме підстави європейського ордера та перевірятиме версію про помилкову ідентифікацію або незаконне використання персональних даних.

та перевірятиме версію про помилкову ідентифікацію або незаконне використання персональних даних. Підприємцям слід зберігати документи та цифрові сліди , які можуть підтвердити їхнє місцеперебування в конкретний день.

, які можуть підтвердити їхнє місцеперебування в конкретний день. Обов’язки директора CEO Club Ukraine тимчасово розподілені між командою, а консульська служба МЗС України надає належну підтримку.

Про справу

РБК-Україна: Які докази захист уже зібрав на підтвердження того, що Дмитро Карчук не міг бути причетним до інкримінованих подій? Чи з'явилися після затримання нові обставини, які можуть суттєво вплинути на перебіг справи?

Катерина Гупало: Сторона захисту вже зібрала та продовжує збирати докази, які підтверджують, що в період, коли, за версією німецької сторони, було вчинено інкриміновані дії, Дмитро перебував в Україні.

Зокрема, є численні свідки, які особисто бачили Дмитра в Україні як у день, про який ідеться в матеріалах Європейського ордера на арешт, так і в дні до цієї дати.

Крім того, на початку вересня Дмитро переніс операцію. Відповідно до рекомендацій лікарів, він пересувався на милицях, проходив післяопераційну реабілітацію та регулярно проходив перев’язки. Медичні документи, що підтверджують ці обставини, також будуть додані до матеріалів справи.

Також у паспорті Дмитра містяться відмітки, які свідчать про відсутність виїздів з України в період, що є предметом розслідування. Окрім цього, сторона захисту звернулася до Державної прикордонної служби України із запитом щодо офіційного підтвердження інформації про перетин державного кордону та очікує відповідь у строки, передбачені законодавством.

РБК-Україна: Коли очікується розгляд апеляції або питання про звільнення Дмитра під заставу? Яка кінцева мета захисту?

К.Г.: Адвокати в Польщі подали 5 серпня апеляційну скаргу на рішення про застосування тимчасового арешту. Точна дата розгляду апеляції залежатиме від процесуального графіка польського суду і наразі не визначена.

Окремо захист розглядатиме можливість подання клопотання про зміну запобіжного заходу – зокрема, про звільнення під заставу або під особисті поруки. Прогнозувати рішення суду на цьому етапі було б передчасно, однак адвокати використовуватимуть усі передбачені законом механізми для звільнення Дмитра з-під варти до завершення процедури розгляду європейського ордера на арешт.

Оскільки Європейський ордер на арешт був виданий німецьким компетентним органом, саме в Німеччині захист оскаржуватиме правові та фактичні підстави для його існування.

До німецьких органів будуть подані докази перебування Дмитра в Україні, а також матеріали, які можуть свідчити про помилкову ідентифікацію або незаконне використання його персональних даних. Кінцева мета захисту – скасування підстав для переслідування Дмитра Карчука та закриття кримінального провадження щодо нього в Німеччині.

Про викрадення даних

РБК-Україна: Чи відомо вже, які саме документи або персональні дані пана Дмитра могли бути використані? Чи виникали раніше у Дмитра Карчука підозри, що його персональні дані могли опинитися у сторонніх осіб?

К.Г.: Німецькі адвокати працюють над отриманням доступу до матеріалів справи. Це дасть змогу встановити, які саме документи були пред’явлені під час інкримінованих подій, які персональні дані в них містилися та яким чином вони могли бути пов’язані з Дмитром Карчуком.

Після ознайомлення з матеріалами адвокати зможуть з’ясувати, чи були використані реквізити справжнього документа Дмитра, чи йдеться про повністю підроблений документ, а також яким шляхом його персональні дані могли потрапити до осіб, причетних до правопорушення. Наразі немає підтвердженої інформації про вид документа, спосіб отримання персональних даних або можливе джерело їхнього витоку.

РБК-Україна: Яких рішень у справі ви очікуєте найближчим часом?

К.Г.: Наразі процедура передачі Дмитра до Німеччини ще не розпочалася. На цьому етапі захист оскаржує рішення польського суду про застосування тимчасового арешту.

Найближчим часом очікується розгляд апеляційної скарги. Польський суд може залишити запобіжний захід без змін або змінити його – зокрема, звільнити Дмитра під заставу чи на поруки.

Подальший розвиток подій залежатиме від рішень компетентних органів Польщі та Німеччини. Якщо буде ухвалено рішення про виконання Європейського ордера на арешт, може розпочатися процедура передачі Дмитра німецькій стороні. Після цього питання щодо його процесуального статусу та можливого запобіжного заходу вирішуватимуть уже компетентні органи Німеччини відповідно до німецького законодавства.

Водночас захист подаватиме докази, які, на його думку, підтверджують, що Дмитро не міг бути причетним до інкримінованих подій, а його персональні дані могли бути використані третіми особами. Якщо ці докази будуть визнані переконливими, захист розраховує на припинення кримінального переслідування Дмитра та закриття провадження щодо нього.

Це не означатиме припинення розслідування самого злочину. Якщо буде встановлено, що його вчинили інші особи, компетентні органи мають продовжити їхній розшук і притягнення до відповідальності. Захист не заперечує, що йдеться про реальний злочин, однак наполягає: Дмитро Карчук до нього непричетний.

РБК-Україна: Що, на вашу думку, стане переломним моментом у цій справі?

К.Г.: Переломним моментом має стати повноцінне ознайомлення адвокатів із матеріалами справи та зіставлення викладених у них даних із доказами, зібраними захистом.

Насамперед важливо встановити, на підставі яких саме документів і персональних даних Дмитра було ідентифіковано як можливого учасника злочину. Паралельно захист подає докази його перебування в Україні у відповідний період: свідчення очевидців, медичні документи, дані про перетин кордону та інші матеріали.

Ключовим буде момент, коли ці докази отримають належну процесуальну оцінку і буде встановлено, чи могла статися помилкова ідентифікація або незаконне використання персональних даних Дмитра.

Ми очікуємо, що після отримання матеріалів справи та їх детального аналізу стане зрозуміло, яким чином ім’я Дмитра з’явилося в цьому провадженні. Саме це може визначити подальший перебіг справи й створити підстави для припинення його кримінального переслідування.

Про CEO Club Ukraine та роботу МЗС

РБК-Україна: Оскільки йдеться про можливе викрадення особистості, які першочергові поради CEO Club Ukraine надав би українським підприємцям, щоб убезпечити себе від подібних випадків за кордоном?

Сергій Гайдайчук: Ситуація з Дмитром показала, що незаконне використання персональних даних може мати надзвичайно серйозні наслідки, аж до затримання людини в іншій країні. Водночас наразі ми ще не знаємо, які саме документи або дані могли бути використані в цьому випадку, тому не хотіли б робити передчасних висновків.

Ми радили б підприємцям максимально уважно ставитися до копій паспортів, водійських посвідчень, підписів та інших документів, які передаються контрагентам, сервісним компаніям або посередникам. Варто розуміти, хто саме отримує ці дані, для якої мети вони використовуються та як зберігаються.

Важливо зберігати документи, які можуть підтвердити ваше місцеперебування: інформацію про перетин кордону, бронювання, банківські операції, медичні документи, ділове листування та інші цифрові сліди. Зазвичай люди не думають про необхідність доводити, де вони перебували певного дня, однак у критичній ситуації саме сукупність таких даних може мати важливе значення.

Також у разі втрати документів, витоку персональних даних або підозрілої активності необхідно якомога швидше офіційно це зафіксувати, звернутися до правоохоронних органів, банків та інших відповідних установ. Для підприємців, які регулярно працюють і подорожують за кордоном, важливо також мати контакти адвокатів у країнах, де вони ведуть діяльність.

Після того, як захист отримає доступ до матеріалів справи й стане зрозуміло, які саме дані могли бути використані, ми зможемо сформулювати конкретніші рекомендації для бізнес-спільноти.

РБК-Україна: Чи вплинула ця ситуація на роботу CEO Club Ukraine та проведення запланованих заходів спільноти? Хто наразі виконує обов’язки директора?

С.Г.: Безумовно, ця ситуація стала серйозним емоційним і організаційним викликом для всієї команди. Водночас CEO Club Ukraine продовжує працювати та виконувати свої зобов’язання перед членами спільноти.

На період відсутності Дмитра його обов’язки тимчасово розподілені між членами команди. Ми свідомо не призначали одну людину, яка формально замінила б його на посаді директора: кожен відповідає за свій напрям, а управлінські рішення ухвалюються спільно.

Команда робить усе можливе, щоб ситуація не позначилася на роботі клубу та реалізації запланованих проєктів і заходів. Для нас важливо зберегти стабільність спільноти й водночас надати Дмитру та його захисту всю необхідну підтримку.

РБК-Україна: Як члени CEO Club Ukraine реагують на цю ситуацію і якої саме допомоги від бізнес-спільноти зараз потребує захист?

С.Г.: Члени CEO Club Ukraine дуже активно включилися в підтримку Дмитра. Фактично вся спільнота об’єдналася навколо цієї ситуації: члени клубу допомагають комунікаційно, організаційно, експертно та через власні міжнародні контакти.

Цю підтримку можна побачити за хвилею публікацій у соціальних мережах – не лише від членів CEO Club Ukraine, а й від представників ширшої української бізнес-спільноти. Для нас це важливий сигнал солідарності й довіри до Дмитра як до людини, яку багато хто знає особисто протягом багатьох років.

Наразі захист забезпечений юридичною допомогою в Польщі, Україні та Німеччині. Тому йдеться не стільки про пошук додаткових адвокатів, скільки про консолідовану суспільну й професійну підтримку: поширення перевіреної інформації, допомогу з міжнародними контактами та готовність підтвердити обставини, які можуть мати значення для справи.

Водночас будь-яка допомога має бути скоординована із захистом, щоб публічні заяви або окремі ініціативи не зашкодили юридичній позиції Дмитра. Саме тому ми просимо спиратися виключно на підтверджену інформацію та уникати неперевірених припущень.

РБК-Україна: Як ви оцінюєте роботу Міністерства закордонних справ України та консула у цій справі? Чи отримує Дмитро достатню допомогу?

С.Г.: Міністерство закордонних справ України та консульська служба оперативно долучилися до ситуації. Представник Консульства України вже відвідав Дмитра у місці тримання під вартою, особисто поспілкувався з ним, а також із керівником установи.

За словами польських адвокатів, консул зробив усе можливе в межах своїх повноважень, щоб надати Дмитру необхідну допомогу на цьому етапі. Ми вдячні за оперативну реакцію, особистий візит, увагу до його стану та контроль за дотриманням його прав.

Зважаючи на обставини, Дмитро почувається добре. Він не висловлював скарг щодо ставлення до нього або умов тримання під вартою та попросив передати цю інформацію своїй дружині. Дмитро також висловив щиру вдячність консулу за візит, увагу й підтримку.

Водночас важливо розуміти, що МЗС і консульська служба не можуть втручатися в роботу польських чи німецьких судів або впливати на процесуальні рішення. Їхнє завдання – стежити за дотриманням прав громадянина України, забезпеченням консульського доступу та належними умовами тримання, а також підтримувати комунікацію з компетентними органами.

На цьому етапі ми вважаємо, що Дмитро отримує належну консульську підтримку, і розраховуємо, що МЗС та консульська служба й надалі супроводжуватимуть справу в межах своїх повноважень.