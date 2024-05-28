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Затримання головного редактора "Економічної правди": у ТЦК пояснили ситуацію

Вівторок 28 травня 2024 08:55
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Затримання головного редактора "Економічної правди": у ТЦК пояснили ситуацію Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Одеський обласний ТЦК та СП пояснив ситуацію із затримання головного редактор "Економічної правди" Дмитра Дєнкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ТЦК у Facebook.

"Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області", - повідомили в ТЦК.

Там зазначили, що у Дєнкова не були підтверджені документально підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.

У ТЦК розповіли, що щодо головного редактор "Економічної правди" склали адмінпротокол, після чого його доставили до РТЦК та СП.

"Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП", - додали у військкоматі.

Затримання Дєнкова

Напередодні стало відомо, що у Білгород-Дністровському Одеської області співробітники ТЦК затримати Дмитра Дєнкова і утримували його протягом доби.

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