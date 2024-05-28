Затримання головного редактора "Економічної правди": у ТЦК пояснили ситуацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ТЦК у Facebook.

"Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області", - повідомили в ТЦК.

Там зазначили, що у Дєнкова не були підтверджені документально підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.

У ТЦК розповіли, що щодо головного редактор "Економічної правди" склали адмінпротокол, після чого його доставили до РТЦК та СП.

"Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП", - додали у військкоматі.