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Задержание главреда "Экономической правды": в ТЦК объяснили ситуацию

Вторник 28 мая 2024 08:55
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Задержание главреда "Экономической правды": в ТЦК объяснили ситуацию Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Одесский областной ТЦК и СП объяснил ситуацию с задержанием главного редактор "Экономической правды" Дмитрия Денкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ТЦК в Facebook.

"Указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке. Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области", - сообщили в ТЦК.

Там отметили, что у Денкова не были подтверждены документально основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных.

В ТЦК рассказали, что в отношении главного редактор "Экономической правды" составили админпротокол, после чего его доставили в РТЦК и СП.

"Учитывая разногласия по ситуации, которые возникли в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП", - добавили в военкомате.

Задержание Денкова

Накануне стало известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники ТЦК задержали Дмитрия Денкова и удерживали его в течение суток.

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