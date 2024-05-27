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В Одеській області співробітники ТЦК добу утримують головреда "Економічної правди"

Білгород-Дністровський, Понеділок 27 травня 2024 17:25
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В Одеській області співробітники ТЦК добу утримують головреда "Економічної правди" Ілюстративне фото: у ТЦК утримують головного редактора "Економічної правди" (кадр відео)
Автор: Іван Носальський

У Білгород-Дністровському Одеської області співробітники територіального центру комплектування "затримали" головного редактора видання "Економічна правда" Дмитра Дєнкова.

Про це заявила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та всі засоби зв'язку", - розповіла вона.

За її словами, близько доби про місцезнаходження Денкова не було інформації.

Про те, що головний редактор "Економічної правди" перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського, стало відомо тільки після того, як його батьки подали заяву в поліцію на розшук.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, на тлі мобілізації в Україні, яка стартувала після початку повномасштабного вторгнення, регулярно відбуваються скандали за участю співробітників ТЦК.

Зокрема, вже неодноразово було відомо про випадки "затримання" військовозобов'язаних чоловіків та їх доставку до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Юристи наголошують, що у співробітників військкомату немає такого права.

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