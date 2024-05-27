В Одеській області співробітники ТЦК добу утримують головреда "Економічної правди"

Про це заявила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську правду ".

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та всі засоби зв'язку", - розповіла вона.

За її словами, близько доби про місцезнаходження Денкова не було інформації.

Про те, що головний редактор "Економічної правди" перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського, стало відомо тільки після того, як його батьки подали заяву в поліцію на розшук.