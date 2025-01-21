Затримання екскомандира 155-ї бригади. В ДБР розкрили додаткові подробиці справи

У тому ж числі затриманому повідомляли й про те, що деякі військові не поверталися з відпусток чи лікарняних. Були й випадки, коли бійці йшли у СЗЧ, після чого повертались й пізніше знову покидали частини та місця служб.

"І відповідальності за це вони жодної не несли. Ну, а відповідно командир не повідомляв про це органи досудового розслідування. Тобто, фактом є те, що йому давали рапорти, його підлеглі інформували. Водночас він бездіяв у цьому напрямку", - додала Сап'ян.

Навчання у Франції

Особливого розголосу справа набула після того, як 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. Колишній командир 155-ї бригади відправив за кордон 22 бійців, 15 з яких у 2024 році, перед мобілізацією, спіймали на спробі незаконного перетину кордону.

"Тобто це, грубо кажучи, ті військовослужбовці, які хотіли виїхати за кордон і там жити, вони потрапили у списки на навчання у бригаду у Франції, де вони змогли залишити навчальні полігони. Слідство вважає, що за такі вчинки командира він має дати відповіді на усі запитання органів досудового розслідування. І вже коли справа дійде до суду, понести відповідальність згідно із законом", - додала речниця ДБР.