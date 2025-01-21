Затримання екскомандира 155-ї бригади. В ДБР розкрили додаткові подробиці справи

Підлеглі колишнього командира 155-ї бригади, якого вчора затримали, повідомляли йому про факти самовільного залишення частин (СЗЧ) й місць служб, але підозрюваний ігнорував це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.
У тому ж числі затриманому повідомляли й про те, що деякі військові не поверталися з відпусток чи лікарняних. Були й випадки, коли бійці йшли у СЗЧ, після чого повертались й пізніше знову покидали частини та місця служб.
"І відповідальності за це вони жодної не несли. Ну, а відповідно командир не повідомляв про це органи досудового розслідування. Тобто, фактом є те, що йому давали рапорти, його підлеглі інформували. Водночас він бездіяв у цьому напрямку", - додала Сап'ян.
Особливого розголосу справа набула після того, як 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. Колишній командир 155-ї бригади відправив за кордон 22 бійців, 15 з яких у 2024 році, перед мобілізацією, спіймали на спробі незаконного перетину кордону.
"Тобто це, грубо кажучи, ті військовослужбовці, які хотіли виїхати за кордон і там жити, вони потрапили у списки на навчання у бригаду у Франції, де вони змогли залишити навчальні полігони. Слідство вважає, що за такі вчинки командира він має дати відповіді на усі запитання органів досудового розслідування. І вже коли справа дійде до суду, понести відповідальність згідно із законом", - додала речниця ДБР.
Вчора, 20 січня, стало відомо про затримання колишнього командира 155-ї ОМБР іменні Анни Київської. Під час його командування СЗЧ у бригаді набуло масового характеру.
Як повідомляли джерела РБК-Україна, мова йде про Дмитра Рюмшина.
Згідно з даними слідства, під час очолювання посади, підозрюваний не інформував правоохоронців про велику кількість самовільного залишення місця служби, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу.
Колишньому командиру загрожує до десяти років тюрми.
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