Затриманим на акціях проти мобілізації мешканцям Москви вручали повістки, - ЗМІ

У Москві в кількох відділах поліції затриманим на акціях протесту проти мобілізації вручили повістки до військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний проект " ОВД-Інфо ".

Зважаючи на все, повістки вручають майже у всіх відділеннях московської поліції. Член російської партії "Яблуко" Кирило Гончаров опублікував фото повістки, яку вручили одному з протестувальників.

Як стверджує дружина одного із затриманих, її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар.

Також у військкоматах москвичам погрожують кримінальною справою через відмову підписувати повістку.

За даними порталу "ОВД-Інфо", у Росії під час акцій проти мобілізації затримали понад 1313 людей. Найбільше затриманих у Петербурзі та Москві.

Мобілізація у Росії

У вівторок, 21 вересня, президент Росії виступив зі зверненням , під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей . Однак в указі про мобілізацію, опублікованому на сайті Кремля, засекречено пункт про необхідну кількість призовників. Тобто кількість мобілізованих може відрізнятися від цифри, названої міністром оборони.

У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації.