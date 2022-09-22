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Затриманим на акціях проти мобілізації мешканцям Москви вручали повістки, - ЗМІ

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Москва, Четвер 22 вересня 2022 10:24
Затриманим на акціях проти мобілізації мешканцям Москви вручали повістки, - ЗМІ Фото: затриманим на акціях проти мобілізації жителям Москви вручали повістки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Москві в кількох відділах поліції затриманим на акціях протесту проти мобілізації вручили повістки до військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний проект "ОВД-Інфо".

Зважаючи на все, повістки вручають майже у всіх відділеннях московської поліції. Член російської партії "Яблуко" Кирило Гончаров опублікував фото повістки, яку вручили одному з протестувальників.

Як стверджує дружина одного із затриманих, її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар.

Також у військкоматах москвичам погрожують кримінальною справою через відмову підписувати повістку.

За даними порталу "ОВД-Інфо", у Росії під час акцій проти мобілізації затримали понад 1313 людей. Найбільше затриманих у Петербурзі та Москві.

Мобілізація у Росії

У вівторок, 21 вересня, президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей. Однак в указі про мобілізацію, опублікованому на сайті Кремля, засекречено пункт про необхідну кількість призовників. Тобто кількість мобілізованих може відрізнятися від цифри, названої міністром оборони.

У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації.

Як учора протестували росіяни проти мобілізації, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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