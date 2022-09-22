Задержанным на акциях против мобилизации жителям Москвы вручали повестки, - СМИ

В Москве в нескольких отделах полиции задержанным на акциях протеста против мобилизации вручили повестки в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный проект " ОВД-Инфо ".

Судя по всему, повестки вручают почти во всех отделениях московской полиции. Член российской партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал фото повестки, которую вручили одному из протестующих.

Как утверждает супруга одного из задержанных, ее мужу повестку вручал лично военный комиссар.

Также в военкоматах москвичам угрожают уголовным делом из-за отказа подписывать повестку.

По данным портала "ОВД-Инфо", в России во время акций против мобилизации задержали более 1313 человек. Больше всего задержанных в Петербурге и Москве.

Мобилизация в России

Во вторник, 21 сентября, президент России выступил с обращением , в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек . Однако в указе о мобилизации, который был опубликован на сайте Кремля, засекречен пункт о необходимом количестве призывников. То есть, число мобилизованных может отличаться от цифры, названной министром обороны.

В связи с объявлением мобилизации в России движение "Весна" анонсировало акцию протеста против мобилизации.