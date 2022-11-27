Затримані у Швеції російські емігранти мають квартиру в елітному будинку ГРУ РФ, - Bellingcat

Чоловік та дружина, яких підозрюють у шпигунстві, були зареєстровані власниками квартири, розташованої по вул. Зорге, 36, у Москві, ще наприкінці 1999 року. Крім цієї інформації, розслідувачі Bellingcat, зокрема Христо Грозєв, з'ясували імена сусідів цієї пари. Серед них - генерал-майор Андрій Авер'янов, керівник частини 29155 ГРУ, підпільної диверсійної групи, яка стоїть за численними вибухами та отруєннями, у тому числі Сергія Скрипаля та болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева. Крім того, у цьому ж будинку мешкає Денис Сергєєв, третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля та його доньки.

Наскільки довго подружжя, яких підозрюють у шпигунстві, мешкало у зазначеній квартирі, невідомо, тому що незабаром вони переїхали до Швеції і налагодили там свій бізнес під виглядом емігрантів. Пізніше стали відомі імена затриманих - Сергєй Скворцов та Єлєна Кулькова.

У Швеції подружжя мали цілу низку фірм і налагодили зв'язки з компаніями, що займалися корабельним та авіаційним обладнанням, комп'ютерами та ІТ-послугами, розробкою програм та фінансуванням комерційних проєктів.

Розслідувачі Bellingcat також виявили, що одна з компаній російського подружжя фактично контролювалася нині відставним полковником ГРУ, який кілька років тому дав інтерв'ю під власним ім'ям. Воно ввійшло до книги "ГРУ. Двобій з чорними людьми".

Крім того, за повідомленням Bellingcat, однією з власників квартири по вулиці Зорге наразі є дочка Кулькової, яка входить до правління шведської компанії разом із затриманим Скворцовим. Вона ділила квартиру із сином колишнього високопосадовця шведської військової розвідки.