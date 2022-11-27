Задержанные в Швеции российские эмигранты имеют квартиру в элитном доме ГРУ РФ, - Bellingcat

Муж и жена, подозреваемые в шпионаже, были зарегистрированы владельцами квартиры, расположенной по ул. Зорге, 36, в Москве, еще в конце 1999 года. Кроме этой информации, расследователи Bellingcat, в том числе Христо Грозев, выяснили имена соседей этой пары. Среди них – генерал-майор Андрей Аверьянов, руководитель части 29155 ГРУ, подпольной диверсионной группы, которая стоит за многочисленными взрывами и отравлениями, в том числе Сергея Скрыпаля и болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Кроме того, в этом же доме проживает Денис Сергеев, третий подозреваемый в отравлении Скрыпаля и его дочери.

Насколько долго супруги, подозреваемые в шпионаже, проживали в указанной квартире, неизвестно, потому что вскоре они переехали в Швецию и наладили там свой бизнес под видом эмигрантов. Позже стали известны имена задержанных – Сергей Скворцов и Елена Кулькова.

В Швеции супруги имели целый ряд фирм и наладили связи с компаниями, занимавшимися корабельным и авиационным оборудованием, компьютерами и ИТ-услугами, разработкой программ и финансированием коммерческих проектов.

Расследователи Bellingcat также обнаружили, что одна из компаний российских супругов фактически контролировалась ныне отставным полковником ГРУ, несколько лет назад давшим интервью под собственным именем. Оно вошло в книгу "ГРУ. Поединок с черными людьми".

Кроме того, по сообщению Bellingcat, одним из владельцев квартиры по улице Зорге является дочь Кульковой, которая входит в правление шведской компании вместе с задержанным Скворцовым. Она делила квартиру с сыном бывшего чиновника шведской военной разведки.