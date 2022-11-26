У Швеції розпочався суд над двома російськими шпигунами

У Швеції розпочався суд над двома громадянами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ) протягом останніх десяти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

У Швеції розпочався суд над двома громадянами Швеції іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ) протягом останніх десяти років.

Два брати, 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Паям Кіа, постали перед Стокгольмським окружним судом за звинуваченням у спільній передачі ГРУ Росії секретної інформації в період з вересня 2011 року до вересня 2021 року.

Брати Кіа здобули шведське громадянство шляхом натуралізації.

Пейман Кіа працював на військову розвідку Швеції, відому під абревіатурою MUST, зокрема, у надсекретному підрозділі, який займався шведськими шпигунами за кордоном.

Також відомо, що Пейман Кіа працював у розвідувальному управлінні Швеції у 2014-2015 роках. Шведська прокуратура стверджує, що брати Кіа передавали ГРУ інформацію з кількох підрозділів шведської служби безпеки та розвідки, відомої під абревіатурою SAPO.

Пеймана Кіа було заарештовано у вересні 2021 року, а його брата - у листопаді 2021 року. Їхні адвокати заявили суду, що обидва підсудні заперечують свою провину.

За інформацією агентства Associated Press, в обвинувальному висновку йдеться, що Паям Кіа допоміг своєму брату Пейману і "намагався позбутися жорсткого диска, який пізніше був знайдений зламаним у сміттєвому баку", коли його брата заарештували.

У разі визнання винними брати Кіа можуть бути засуджені до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, поліція безпеки Швеції затримала 22 листопада чоловіка та жінку, підозрюваних у шпигунстві. Вони виявилися подружньою парою емігрантів із Росії, які нібито тихо жили в передмісті Стокгольма.

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