Затримали зрадника з Куп’янська, який допомагав укріплювати оборону окупантам

Правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації "очолив" лісгосп та допомагав оккупантам в укріпленні оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР .

Правоохоронцям вдалося затримати завідувача одного із секторів ДП "Куп’янське лісове господарство", який під час окупації міста перейшов на бік окупантів.

"Чоловіка призначили на посаду "директора" лісгоспу. Одна з основних вимог, яку виснули окупанти - організовувати регулярне постачання деревини для укріплення їхніх позицій", - йдеться у повідомленні.

Також зрадник віддав кілька службових автомобілів лісництва на потреби військових РФ та надав відомості про всіх співробітників. Проте після деокупації населеного пункту він планував переховуватись в одному із сіл Харківського району.

ДБР встановило його місцеперебування та затримало. Наразі чоловіку оголосили підозру у державній зраді за що йому загрожує довічне ув'язнення.