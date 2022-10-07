Затримали зрадника з Куп’янська, який допомагав укріплювати оборону окупантам
Правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації "очолив" лісгосп та допомагав оккупантам в укріпленні оборони міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
Правоохоронцям вдалося затримати завідувача одного із секторів ДП "Куп’янське лісове господарство", який під час окупації міста перейшов на бік окупантів.
"Чоловіка призначили на посаду "директора" лісгоспу. Одна з основних вимог, яку виснули окупанти - організовувати регулярне постачання деревини для укріплення їхніх позицій", - йдеться у повідомленні.
Також зрадник віддав кілька службових автомобілів лісництва на потреби військових РФ та надав відомості про всіх співробітників. Проте після деокупації населеного пункту він планував переховуватись в одному із сіл Харківського району.
ДБР встановило його місцеперебування та затримало. Наразі чоловіку оголосили підозру у державній зраді за що йому загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство" та допомагав росіянам приховувати злочини.
Також, СБУ затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.
Раніше, правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні.
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