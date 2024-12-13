"Спали ФСБешника": СБУ запустила чат-бот для протидії ворожим вербувальникам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України

СБУ закликає повідомляти про спроби вербування: у Telegram запустили чатбот "Спали ФСБешника"

Служба безпеки України створила офіційний чатбот у Telegram під назвою "Спали ФСБешника", який допоможе українцям оперативно повідомляти про спроби вербування російськими спецслужбами. З його допомогою можна інформувати про пропозиції вчинити підпал, теракт, мінування чи інші злочини.

Для чого створено чатбот

Telegram обрано не випадково - цей месенджер є одним з основних каналів вербування молоді та підлітків окупантами. СБУ наголошує, що важливо не тільки відмовлятися від таких пропозицій, але й повідомляти про них, щоб викрити злочинців.

Як повідомити про злочин

Перейдіть за посиланням: t.me/spaly_fsb_bot.

Опишіть ситуацію: які дії пропонували вчинити, хто звертався, та надайте контакти вербувальників.

Додайте додаткові деталі, які можуть бути корисними для розслідування.

Конфіденційність та безпека

СБУ гарантує повну конфіденційність усіх повідомлень. Інформація, надана через чат-бот, ретельно перевіряється співробітниками спецслужби, щоб оперативно нейтралізувати загрози.

Українців закликають не довіряти обіцянкам російських агентів. За участь у терактах чи диверсіях передбачена кримінальна відповідальність, навіть із 14 років. Покарання може сягати до 10 років ув’язнення.