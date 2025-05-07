Затори на виїзді з Києва? Який проспект завтра краще об'їхати і чому

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

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