Пробки на выезде из Киева? Какой проспект завтра лучше объехать и почему

Завтра, 8 мая, на выезде из Киева могут образоваться пробки. Это связано с частичным ограничением движения на одном из проспектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, ссылаясь на предупреждение от коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения", что в четверг, 8 мая частично ограничат движение на проспекте Николая Бажана, 30.
Уточняется, что по этому адресу специалисты будут устанавливать дорожное табло.
Согласно информации КГГА, частичное ограничение движения на проспекте будет осуществляться:
Уточняется, что такие изменения для водителей будут введены в период:
"В коммунальном предприятии просят водителей учитывать эту информацию, планируя свой маршрут", - подытожили в городской госадминистрации.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
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