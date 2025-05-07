Пробки на выезде из Киева? Какой проспект завтра лучше объехать и почему

На каком проспекте Киева частично ограничат движение

В КГГА рассказали, ссылаясь на предупреждение от коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения", что в четверг, 8 мая частично ограничат движение на проспекте Николая Бажана, 30.

Уточняется, что по этому адресу специалисты будут устанавливать дорожное табло.

Проспект Николая Бажана, 30 (скриншот: google.com/maps)

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Согласно информации КГГА, частичное ограничение движения на проспекте будет осуществляться:

на двух полосах;

в направлении выезда из города.

Уточняется, что такие изменения для водителей будут введены в период:

с 9 часов утра;

до 4 часов дня (16:00).

"В коммунальном предприятии просят водителей учитывать эту информацию, планируя свой маршрут", - подытожили в городской госадминистрации.